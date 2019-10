Lagerhuis hakt knoop door: Britten op 12 december naar de stembus

De oppositie wilde het voorstel voorafgaand aan de stemming wijzigen. Oppositiepartijen vonden 9 december een betere datum dan 12 december, omdat veel studenten dan nog bezig zijn met hun semester en gewoon in hun eigen kiesdistrict zijn. Ze zijn dan nog niet naar hun ouders toe, wat op de 12de wel het geval zou zijn, omdat hun semester dan klaar is. Maar het parlement verwierp die wijziging met 315 tegen 295 stemmen.

Corbyn's voorwaarden

Doordat Labour-leider Corbyn vanmiddag zich toch achter nieuwe verkiezingen schaarde, wat hij eerder nog weigerde, nam de kans toe dat het wetsvoorstel het zou halen. Hij stelde daarbij wel enkele voorwaarden: zo wilde hij dat 16- en 17-jarigen en EU-burgers mochten meestemmen. Daardoor ontstond weer kort onrust, maar de voorwaarden werden uiteindelijk überhaupt niet in stemming gebracht.

Dat bleek voor Corbyn's partij geen breekpunt, waarna Labour mee stemde met de Conservatieven en zo vervroegde verkiezingen afdwong. Corbyn wilde eerst nog geen nieuwe verkiezingen, omdat volgens hem de no-deal-brexit nog niet van tafel was. Na het uitstel, dat gisteren door EU-president Tusk was aangekondigd, was er voldaan aan zijn eis.

Kiezer aan zet

Volgens correspondent Tim de Wit is er voorlopig een einde gekomen aan "de onzekerheid, het politieke getouwtrek en de spelletjes van de afgelopen dagen". "Na een heleboel ingewikkelde wendingen is dus heel duidelijk in de uitslag terug te zien dat de oppositie en de regering het eens zijn over nieuwe verkiezingen. De kiezer mag nu proberen de brexit-impasse op te lossen."

De komende vijf weken gaan de partijen campagne voeren. Hoewel Johnson er goed voor staat in de peilingen - hij heeft een voorsprong van 10 procentpunten op Labour - kan er toch nog veel veranderen, benadrukt De Wit. "Je moet niet vergeten dat verkiezingen altijd een risico zijn. Het probleem voor Johnson is dat hij keihard zijn belofte heeft gebroken om de brexit op 31 oktober voor elkaar te krijgen."

Dat gegeven zal hem waarschijnlijk achtervolgen. "Nigel Farage, je kent hem nog wel, van de Brexitparty loopt zich natuurlijk weer warm aan de zijlijn. Hij zal Johnson elke dag tot aan 12 december in zijn gezicht wrijven dat hij die deadline niet gehaald heeft. Of dat ook consequenties voor Johnson gaat krijgen... wie zal het zeggen?"