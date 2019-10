Per ongeluk spacecake op Duitse begrafenis (en ook nog in Wiethagen)

Een begrafenis in de Oost-Duitse plaats Wiethagen is wat anders gelopen dan gepland. Bezoekers kregen na afloop van de uitvaartplechtigheid geen gewoon plakje cake met koffie, maar spacecake geserveerd.

Een medewerker van het restaurant waar de nazit was, had per ongeluk de verkeerde cake mee van huis genomen. De 18-jarige dochter van de medewerkster bakt regelmatig cakes voor verschillende gelegenheden, meldt de politie in Rostock. Zo ook voor deze uitvaart.

Verkeerde cake

Tegen persbureau DPA zegt een politiewoordvoerder dat de moeder van de 18-jarige per ongeluk de verkeerde cake uit de koelkast had gehaald voor de begrafenis. Dertien gasten, onder wie de vrouw van de overledene, moesten vervolgens worden behandeld vanwege onder meer misselijkheid en duizeligheid.

Het incident was al in augustus, maar is nu pas naar buiten gebracht. De 18-jarige vrouw, die de cake in huis had voor eigen gebruik, wordt door de politie gehoord vanwege onder meer overtreding van de drugswet, het veroorzaken van gevaarlijk letsel en het verstoren van een begrafenis. Verschillende bezoekers hebben aangifte gedaan.