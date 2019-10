'Aandeelhouders moeten Ajax aanspreken op keuze voor trainingskamp Qatar'

Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch willen dat de aandeelhouders van Ajax de club ter verantwoording roepen over een trainingskamp in Qatar. De voetbalclub zal daar in januari gaan trainen.

"We willen dat zij de club om uitleg vragen over de keuze om in Qatar te gaan trainen", laat woordvoerder Emile Affolter van Amnesty International Nederland weten na berichtgeving van Nu.nl.

Honderden doden

Ajax maakte afgelopen weekend bekend op trainingskamp te gaan naar Qatar. De club zal trainen in een stadion dat is gebouwd voor het WK in 2020. En dat valt bij veel mensen verkeerd, aangezien er bij de bouw honderden doden zijn gevallen.

De mensenrechtenorganisaties willen dat de aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering op 15 november de voetbalclub ter verantwoording roepen. "Het lijkt ons een hele goede en logische plek om daar vragen te stellen", zegt Affolter.