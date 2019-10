12 jaar cel en tbs voor doden en in stukken zagen jeugdvriend in Zwolle

Een 41-jarige Zwollenaar is veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter heeft hij een jeugdvriend doodgeschoten, in stukken gezaagd en in de kruipruimte onder zijn huis verstopt.

Mark de G. heeft zelf altijd beweerd dat zijn 38-jarige vriend zichzelf van het leven beroofde, nadat hij in de woonkamer van De G. coke had gebruikt. Maar de rechter vond die verklaring ongeloofwaardig.

Stukje metaal

Belangrijk bewijsstuk is de vondst van een stukje metaal in het hoofd van het slachtoffer. Dat kwam niet van de kogel, maar waarschijnlijk van een metalen asbak of een ander metalen voorwerp.

Omdat je bij zelfdoding zoiets niet voor je hoofd houdt, is zelfdoding volgens de rechter niet aannemelijk. De rechter is er daarom van overtuigd dat de Zwollenaar zijn vriend in februari 2018 met een pistoolschot om het leven bracht.

Een misdrijf is bovendien aannemelijk door andere dingen die De G. deed na de dood van zijn vriend. Zo zaagde hij het lichaam in stukken, stopte de lichaamsdelen in zakken en verborg ze in de kruipruimte. Ook haalde hij het pistool uit elkaar, deed de onderdelen in een emmer met ammoniak en dumpte ze in een kanaal.

De man had daarnaast een motief volgens justitie: hij zat samen met het slachtoffer in de hennephandel en voelde zich onder druk gezet door zijn vriend, schrijft RTV Oost.

'Gruwelijk en respectloos'

Voor nabestaanden is het volgens de rechtbank onverteerbaar dat het juist de jeugdvriend was die hun dierbare dit heeft aangedaan. Hij deed dagenlang of hij hen hielp met zoeken, terwijl hij ondertussen bezig was met het uitwissen van zijn sporen. De nabestaanden is volgens de rechtbank extra veel leed toegebracht "door de gruwelijke en respectloze wijze waarop de man met het lichaam van het slachtoffer is omgegaan".