'Proeftuin' voor versterken gevaarlijke vloeren van start

Hoe kunnen we gebouwen die zijn gebouwd met breedplaatvloeren het beste versterken? Die vraag hoopt het Rijksvastgoedbedrijf te beantwoorden door proeven te doen in een leegstaand gebouw in Lelystad. Breedplaatvloeren raakten twee jaar geleden in opspraak toen bij Eindhoven Airport een parkeergarage-in-aanbouw instortte. Dat bleek te komen door de constructie van die vloeren.

Omdat dit type vloeren sinds 2000 ook bij veel andere bouwwerken is gebruikt, heeft het Rijksvastgoedbedrijf een uitvoerig onderzoek gedaan. Ruim 3000 gebouwen met breedplaatvloeren werden gecontroleerd. Daarvan bleken er 21 een verhoogd risico te hebben.

Acht gebouwen staan op de zogenoemde Rode Lijst: zij moeten versterkt worden. Onder deze gebouwen zijn het gloednieuwe gebouw van de Hoge Raad, de ministeries van BZK en Justitie & Veiligheid en het gebouw van Europol, allemaal in Den Haag, en de rechtbank in Zwolle.

Afgezet

Voor deze gebouwen gelden veiligheidsmaatregelen: gebruikers mogen de vloer minder zwaar belasten en op sommige verdiepingen zijn drukke bijeenkomsten verboden. In de gebouwen zijn soms enkele ruimtes helemaal afgezet. Om de gebouwen weer volledig te kunnen gebruiken, zijn herstelmaatregelen nodig.

Ook het voormalige pand van het Openbaar Ministerie in Lelystad had breedplaatvloeren. Het gebouw staat leeg en is nu ingericht als proeftuin. Verschillende constructiebedrijven experimenteren er met methodes om de vloeren te verstevigen.

Overlast

De tests in Lelystad zijn niet zozeer bedoeld om te kijken welke herstelmethode het best is, want dat is wel bekend. Het gaat er vooral om dat geleerd wordt wat de impact is van elke methode op de gebruikers van het gebouw. De ene werkwijze werkt snel maar geeft veel overlast, waardoor je er niet kunt werken. Bij een andere methode kun je doorwerken, maar duurt het langer voor het herstel klaar is.

Aan de hand van de testresultaten wordt bekeken welke van de drie geteste methodes het beste bij een gebouw past. De verwachting is dat de gebouwen met de grootste risico's al begin volgend jaar onder handen kunnen worden genomen.