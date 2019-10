Kinderboekenschrijver Rob Ruggenberg overleden

Kinderboekenschrijver Rob Ruggenberg is overleden. Hij was 73 jaar oud.

Ruggenberg werkte jarenlang als journalist voor diverse dagbladen. In 2006 stopte hij daarmee, om zich voltijd te gaan richten op het schrijven van jeugdboeken. Hij schreef vooral historische avonturenromans.

Thea Beckmanprijs

Zijn debuut, Het verraad van Waterdunen, werd in 2006 meteen genomineerd voor de Thea Beckmanprijs voor de beste historische jeugdroman van het jaar. De prijs ging uiteindelijk naar een andere genomineerde.

Negen jaar later werd Ruggenberg genomineerd voor de Jonge Beckman, de prijs van de jongerenjury van de Thea Beckmanprijs, voor zijn boek De boogschutter van Hirado, over de eerste periode van de VOC in Japan, aan het begin van de 17e eeuw. Dit keer won hij de prijs wel, in de categorie 12+.

Avontuur

In 2017 won Ruggenbergs roman Haaieneiland, over de zoektocht van ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen naar het Zuidland, die eindigt op een eiland in de Stille Zuidzee, beide prijzen: de Thea Beckmanprijs en de Jonge Beckman.

Het was de eerste keer dat de jongerenjury en de volwassenenjury, die bestaat uit specialisten op het gebied van geschiedenis en jeugdliteratuur, het met elkaar eens waren. In zijn dankwoord zei Ruggenberg toen dat hij het oordeel van de jongerenjury belangrijker vond: "Zij zijn immers degenen voor wie ik schrijf, degenen die ik mee wil nemen op avontuur."

Verdriet

Bij uitgeverij Querido is met verdriet gereageerd op het overlijden van Ruggenberg.

"Met Rob verliest Querido niet alleen een heel goed schrijver, maar ook een man die vriendschap en trouw boven alles stelde", laat Querido Kinderboeken weten.