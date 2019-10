PVV'er Fritsma stopt als Kamerlid

Sietse Fritsma stopt als Tweede Kamerlid voor de PVV, omdat hij aan het werk wil als ondernemer. Fritsma was een PVV'er van het eerste uur en zat sinds 2006 in de Kamer voor de partij. Ook zat hij een korte tijd voor die partij in de gemeenteraad van Den Haag.

Hij hield zich in de Kamer vooral bezig met immigratie en verwoordde jarenlang het harde asielstandpunt van de PVV. Zo noemde hij migranten stelselmatig 'gelukzoekers'.

In een korte verklaring zegt hij dat hij zijn collega's en fractiegenoten gaat missen. "Ik heb mijn beste jaren aan de PVV gegeven, maar ik heb nu behoefte aan een ander leven en een nieuwe uitdaging", zegt Fritsma.

Gewaardeerde collega

Partijleider Wilders begrijpt die beslissing, schrijft hij. "Sietse is behalve een gewaardeerde collega ook een vriend. Ik zal hem enorm gaan missen maar gun hem een nieuwe toekomst buiten de politiek en wens hem daarbij veel succes."

Voordat hij Kamerlid werd voor de PVV werkte Fritsma voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als beslismedewerker.