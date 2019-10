Zes jaar cel geëist tegen Facebook-bedreiger Wilders

Het Openbaar Ministerie eist zes jaar gevangenisstraf tegen de Pakistaan Junaid I. vanwege het dreigen met een aanslag op PVV-leider Geert Wilders. Ook legt het OM hem opruiing met een terroristisch oogmerk ten laste, evenals het voorbereiden van een terroristische daad. Het OM acht bewezen dat I. erop uit was om Wilders om het leven te brengen.

De 27-jarige I. reisde vorig jaar augustus van Frankrijk naar Den Haag en werd op het Centraal Station aangehouden. De avond ervoor had hij in een filmpje op Facebook een aanslag aangekondigd op de politicus of de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor was de wedstrijd die Wilders had uitgeschreven rond cartoons van de profeet Mohammed. Wilders zag later om veiligheidsredenen af van de wedstrijd.

'Overmand door emotie'

I. zei gisteren op de eerste procesdag dat hij niet de bedoeling had iemand van het leven te beroven, maar dat hij alleen uit was op de stopzetting van de cartoonwedstrijd. Hij zei dat hij overmand was door emotie toen hij het Facebookfilmpje maakt. De rechtbankvoorzitter reageerde sceptisch op het verweer van I.

De officier van justitie wees erop dat I. zijn videofilmpje onder de aandacht bracht van een islamitische beweging in Pakistan die geweld rechtvaardigt als de profeet wordt beledigd. Ook riep hij anderen op hem te helpen. In Pakistan heerste op dat moment al grote woede over de cartoonwedstrijd.

Het OM betitelt de bedreiging van Wilders als een aantasting van de democratie: het verhinderde de PVV-leider zijn standpunten naar voren te brengen

Wilders was vandaag aanwezig in de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol, maar maakte geen gebruik van zijn spreekrecht. Hij had eerder aangekondigd de verdachte "in de ogen" te willen kijken.