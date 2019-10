Kritiek Facebookmedewerkers op Zuckerberg over politieke advertenties

Meer dan 250 medewerkers van Facebook hebben een brief ondertekend waarin kritiek wordt geuit op het beleid van het bedrijf omtrent politieke advertenties. De brief is op een interne versie van Facebook gepost en is in handen van The New York Times.

Onlangs besloot Facebook om politici toe te staan alle politieke advertenties te plaatsen, ook als er dingen instaan die niet kloppen. Volgens Facebook is het belangrijk dat kiezers zelf kunnen bepalen wat wel en niet waar is.

"We checken politieke advertenties niet op hun feitelijke waarheid", zei topman Zuckerberg deze maand tijdens een toespraak op de Georgetown-universiteit in Washington DC. "We kiezen daar niet voor om politici te helpen, maar omdat we denken dat mensen zelf moeten zien wat politici zeggen. En als de inhoud nieuwswaardig is, zullen we dit niet offline halen, ook al is dit in tegenspraak met onze richtlijnen."

Opvallende reactie

Hoewel de 250 handtekeningen een fractie zijn van het totale personeelsbestand (35.000 medewerkers), wordt de stap gezien als opvallend. Het gebeurt niet vaak dat medewerkers zich zo uitspreken over beleid van Facebook. Volgens bronnen van de krant circuleert de brief al twee weken.