Zandvoort mag verder bouwen aan circuit

Het circuit van Zandvoort mag voorlopig doorgaan met de aanpassingen die gedaan moeten worden om het circuit bruikbaar te maken voor de Formule 1-race in mei volgend jaar. Natuurorganisaties hadden een kort geding aangespannen in de hoop dat de rechtbank de werkzaamheden zou stilleggen, maar die gaat niet mee in hun bezwaren.

Deze maand werden de werkzaamheden gestart om het circuit klaar te maken voor de komst van de Formule 1. Er moest onder meer een zandwal worden afgegraven om tijdelijke tribunes te kunnen bouwen en de toegangsweg naar het circuit moest worden geasfalteerd.

Volgens milieuorganisaties veroorzaken de aanpassingen te veel schade aan het omliggende natuurgebied. Zo zou het leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad erdoor worden aangetast.

Ontheffing

Door de graafwerkzaamheden verdwijnt er maximaal 2 hectare van het leefgebied van de dieren. Dat is volgens de rechter te weinig om de reptielen en amfibieën in hun voortbestaan te bedreigen.

De rechtbank zegt dat het verlenen van een ontheffing door de Gedeputeerde Staten Noord-Holland gerechtvaardigd is, gezien de statuur van een Nederlandse grand prix en de grote maatschappelijke belangstelling daarvoor.

De rechtbank wijst er verder op dat alle rugstreeppadden en zandhagedissen in het gebied zijn weggevangen. "Door de verdere uitvoering van de werkzaamheden zullen op de werklocaties dan ook geen exemplaren van de rugstreeppad en de zandhagedis meer worden verstoord."

Tweede zaak

Later deze week begint een tweede rechtszaak die roet in het eten kan gooien voor de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Die zaak gaat over de gevolgen van de verbouwing voor de stikstofuitstoot.

Vanavond bepaalt de Zandvoortse gemeenteraad of er een nieuwe toegangsweg voor het circuit mag worden aangelegd.