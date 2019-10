Airbnb steekt miljoenen in Nederlandse ticketverkoper

Het Amerikaanse Airbnb steekt miljoenen euro's in een Nederlandse bedrijf dat online tickets voor musea en attracties verkoopt. Tiqets, opgericht in 2014, heeft bij de investeringsronde in totaal 56 miljoen euro opgehaald.

Dat is een relatief hoog bedrag: vorig jaar haalden Nederlandse start-ups samen 500 miljoen euro op. Hoeveel Airbnb voor zijn rekening neemt, is niet bekendgemaakt.

Het idee achter Tiqets is dat consumenten makkelijker met hun mobiel toegangskaarten moeten kunnen kopen. Attracties en musea uit ruim zestig landen zijn bij het platform aangesloten. Het bedrijf krijgt een commissie op elk verkocht ticket.

Volgens Tiqets is er veel ruimte voor groei, aangezien nu nog verreweg de meeste tickets direct aan de kassa worden verkocht. Er werken inmiddels 200 mensen wereldwijd, het hoofdkantoor staat in Amsterdam. Mogelijk worden de diensten van Tiqets in de toekomst in de app van Airbnb geïntegreerd.