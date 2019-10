Activist Joshua Wong uitgesloten van verkiezingen Hongkong

De autoriteiten van Hongkong hebben activist Joshua Wong verboden deel te nemen aan de districtsverkiezingen van volgende maand. Wong is de enige van de 1100 Hongkongers die zich hebben aangemeld als kandidaat die te horen heeft gekregen dat hij niet mag meedoen.

Naar verwachting leidt dit besluit tot nieuwe protesten in de stad waar al vijf maanden wordt gedemonstreerd tegen de bemoeienis vanuit Peking en voor zelfbeschikkingsrecht. De oproerpolitie staat paraat.

Hongkong, een voormalige Britse kroonkolonie, valt sinds 1997 onder China maar geniet voor een periode van 50 jaar meer vrijheden dan de rest van de volksrepubliek. De democratische beweging in Hongkong verzet zich tegen pogingen van Peking om meer greep op de stad te krijgen.

Parapluprotest

Wong was op 17-jarige leeftijd een van de prominente figuren van het zogenoemde parapluprotest in Hongkong in 2014. Hij verwierf ook in het buitenland faam als pro-democratieactivist.

Wong kreeg in 2017 en 2018 celstraffen opgelegd voor zijn rol in de demonstraties. Hij is ook betrokken bij de huidige, aanhoudende protesten in Hongkong. "Wong heeft in Peking dus veel vijanden gemaakt", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Daar zijn ze zijn boodschap niet vergeten."

Wong spreekt zelf van politieke censuur als het gaat om zijn uitsluiting bij de verkiezingen. "De echte reden is mijn identiteit. Joshua Wong is de misdaad, is de redenering van Peking." Hij zegde toe zich altijd te blijven inzetten voor de democratiebeweging in Hongkong.

Enige democratische stembusgang

De districtsverkiezingen in Hongkong zijn de enige echt democratische verkiezingen in de stad. In het parlement is de meerderheid van de zetels gereserveerd voor pro-Pekingpolitici.

Den Daas: "Iedereen mag stemmen op mensen in zijn eigen buurt. Wong heeft dus geprobeerd een zetel te bemachtigen in zijn eigen district. Hij wilde zich vanaf de bodem van de piramide inzetten voor een democratischer Hongkong, maar dat gaat dus niet gebeuren."