Reisaanbieder biedt CO2-compensatie op alle pakketreizen

Reisorganisatie Sunweb gaat vanaf vandaag de CO2-uitstoot van alle pakketreizen compenseren. Sunweb is - met meer dan een miljoen klanten per jaar - een van de eerste grote reisorganisaties die dat doet. Eerder compenseerden kleinere reisaanbieders als Koning Aap, Riksja Travel en Sawadee Reizen al de CO2-uitstoot van hun reizigers.

Sunweb gaat niet alleen de uitstoot van de vlucht compenseren, maar ook die van de bijbehorende busreis, transfer en van de accommodatie.

Het bedrijf zegt zich ervan bewust te zijn dat CO2-compensatie niet de oplossing is voor klimaatverandering. Maar het is volgens de reisaanbieder cruciaal om nu actie te ondernemen.

"Het zou mooi zijn als we in de toekomst op elektriciteit of waterstof kunnen vliegen en daar moet de hele sector ook zeker in investeren", zegt commercieel directeur Tim van den Bergh. "Tot die tijd proberen we onze negatieve impact zo klein mogelijk te maken en compenseren we de CO2-uitstoot die we nog niet kunnen voorkomen."