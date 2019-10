Kinderen zien porno door spamberichten op Instagram, dit kan je als ouder doen

"Wat mij betreft is je opvoeding al voor 80 procent geslaagd als je kind met zoiets naar je toekomt", zegt Kleijer. "Blijkbaar vertrouwt je kind je en dat is een cadeautje. Bedank je kind als hij of zij naar je toekomt, zo voelt hij of zij zich serieus genomen."

Daarna is het volgens Kleijer zaak om de hersenen "te verschonen". "Schuif een ander plaatje over het plaatje", zegt ze. In haar lessen hoort ze van kinderen dat dansen of een boek lezen hen helpt het beeld te vergeten. "Of kijk bijvoorbeeld met hen online naar leuke en grappige filmpjes. Dan zet je als het ware iets anders over het beeld heen."

Tip: vraag ernaar en praat erover

'Ik heb er nog nooit over gepraat want ik word er ook niet naar gevraagd', hoort Kleijer vaak. Haar tip voor ouders: vraag ernaar en praat erover, ook als je kind niet uit zichzelf komt. "Voor kinderen bestaat het woord online niet eens. Voor hen is offline en online één wereld, dat loopt gewoon door elkaar."

Kinderen op de basisschool zijn gemiddeld 3 uur per dag, 21 uur per week, online. "Als je als ouder niet weet wat je kind in die 21 uur doet, mis je wel een groot deel van hun angsten, ontwikkeling, maar ook de leuke dingen." Juist ook de leuke momenten aankaarten is daarom erg belangrijk, legt ze uit.

"Als je ook open over de leuke momenten kan praten, dan zal je zien dat je kind ook naar je toekomt als er stront aan de knikker is."