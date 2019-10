Partydrug mdma wordt medicijn voor PTSS-patiënten

Reguliere behandeling

Ggz-instelling ARQ Centrum '45 in Oegstgeest gaat de acht oorlogsveteranen behandelen die aan de proef gaan deelnemen. De medisch-ethische commissie van het Leids Universitair Centrum heeft daarvoor nu groen licht gegeven. "De patiënten zijn nog niet geselecteerd en het is ook nog niet duidelijk wanneer de behandelingen beginnen", zegt Kirsten Ruter van ARQ . De bedoeling is wel op korte termijn.

De behandelingen maken deel uit van een Amerikaans onderzoek dat tot doel heeft van mdma een geregistreerd geneesmiddel te maken en van mdma-therapie een reguliere behandeling. Ook een aantal andere Europese landen doet mee aan het project. Volgens Vermetten loopt er inmiddels al een traject om mdma in Europa als geneesmiddel te registreren. Hij verwacht dat dat over drie jaar is afgerond.

Niet zelf experimenteren

In Nederland hebben zo'n 6000 oorlogsveteranen een posttraumatisch stresssyndroom. Ook in andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld bij politieagenten, brandweermensen en treinmachinisten, komt de stoornis voor.

Vermetten waarschuwt PTSS-patiënten om niet zelf te experimenteren met mdma. Het middel bij een drugsdealer kopen en innemen om met een goede vriend over je trauma te praten "is totaal niet hetzelfde", zegt hij.

"Mdma kan iemand ook in verwarring brengen over wat het losmaakt." Als dat gebeurt is er volgens hem wel iets meer nodig dan een goede vriend. Een geschoolde therapeut weet dan wat hij moet doen. Een ander voordeel is dat bij mdma-therapie zeker is dat de mdma goed en zuiver is.