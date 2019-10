Tomatenvirus verspreidt zich: vijf nieuwe bedrijven besmet

Het besmettelijke tomatenvirus is op nog eens vijf glastuinbouwbedrijven opgedoken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt of nog meer kassen besmet zijn met het virus.

Het virus is niet schadelijk voor mensen en dieren. "Maar voor de telers is dit echt een drama", zegt voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland tegen Omroep West. "Hun tomaten kunnen niet meer verkocht worden in de supermarkt." Door het virus, dat in 2015 voor het eerst werd aangetroffen in Jordanië, kunnen tomaten bruine of gele vlekken krijgen.

De NVWA wil niet zeggen welke bedrijven besmet zijn. Zelfs Van der Tak weet dit niet. Vorige week werd een eerste geval van het tomatenvirus in het Westland gevonden. "Als het nu ook om bedrijven buiten het Westland gaat, wordt het een landelijk probleem."

'Telers zijn als de dood'

Bij de telers is het nieuws ingeslagen als een bom. Vorige week organiseerde Glastuinbouw Nederland een informatiebijeenkomst. "Daar kwamen 150 man op af, een opkomst van 90 procent. Dat is gigantisch. Telers zijn als de dood dat het virus hun kas binnendringt."

Over hoe je het virus buiten de deur houdt kan Van der Tak kort zijn. "Schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken. Zelfs de kleinste slangetjes. Kleding, schoenen en laarzen. Dat is het enige wat je kunt doen."

Bedrijven die het tomatenvirus niet melden krijgen een boete. "We krijgen steeds meer meldingen van bedrijven die verdachte situaties tegenkomen", zegt Michel van der Maas van de NVWA. "Maar die moeten eerst goed onderzocht worden."

Wat de gevolgen voor de tomatenbranche zijn is nog niet duidelijk. Het virus verspreidt zich al langere tijd wereldwijd en is de laatste jaren een paar keer aangetroffen in de EU.