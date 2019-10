Uitvaartcoöperatie DELA wil armlastige concurrent Yarden overnemen

Uitvaartverzorger en -verzekeraar DELA wil concurrent Yarden overnemen. Dat hebben de twee samen bekendgemaakt. Yarden kampte de laatste tijd met financiële problemen en ging zelf op zoek naar een geschikte partij om overgenomen te worden.

DELA, een coöperatie zonder winstoogmerk, noemt het een overname uit solidariteit. Yarden krijgt een kapitaalinjectie en daardoor gaat de financiële positie van DELA wat achteruit. "De overname vraagt op korte termijn een investering", zegt DELA-directeur Edzo Doeve. "Onze solvabiliteit daalt, maar blijft desondanks sterk."

Uitvaart steeds duurder

Yarden kwam in de problemen doordat het in het verleden veel uitvaartverzekeringen in natura verkocht. Die keren niet een bepaald bedrag uit voor een uitvaart, maar vergoeden alle kosten. Maar die kosten zijn de voorbije jaren fors gestegen, en dat betekende een flinke financiële domper voor Yarden.

Deze zomer besloot Yarden dat de 390.000 klanten met zo'n polis kostenstijgingen van na januari 2020 toch zelf voor hun rekening moeten nemen. Maar door de hulp van DELA wordt dat nu vooruitgeschoven. Bij overlijden in de komende tien jaar hoeven nabestaanden alsnog niets bij te betalen.

En in de periode daarna kunnen de extra kosten voor verzekerden ook lager uitvallen: "Door de forse kapitaalinjectie en extra reserveringen ontstaat er bovendien veel meer ruimte voor toekomstige inflatiebescherming voor alle Yarden-leden", aldus DELA.

Banen weg

DELA verwacht dat er door de overname banen zullen verdwijnen op het hoofdkantoor van Yarden in Almere. "Het gaat dan om staffuncties en banen in het verzekeringsbedrijf", zegt directeur Edzo Doeve.

"Bij de uitvaartverzorging is de kans op het verlies van banen kleiner. Want onze faciliteiten en locaties zijn grotendeels complementair aan elkaar. Medewerkers kunnen sowieso rekenen op een net sociaal plan."

Financiële positie verslechterd

De financiële positie van verzekeraars wordt uitgedrukt in een zogeheten solvabiliteitsratio. Bij een gezonde verzekeraar is die ratio 100 procent of hoger. Bij Yarden was die door de problemen gezakt naar slechts 26 procent eind 2018. Door de overname van Yarden zakt de ratio van DELA nu flink: van 373 procent naar 269 procent. Maar dat is dus nog altijd ruimschoots genoeg.

Vorig jaar verzorgden DELA en Yarden bij elkaar opgeteld zo'n 50.000 crematies. Daarmee hadden ze samen ongeveer een derde van de crematiemarkt in handen. Wat betreft uitvaartverzekeringen zijn er naast de twee nog Monuta en Ardanta als grote marktpartijen. De Autoriteit Consument & Markt en De Nederlandsche Bank moeten nog toestemming geven voor de overname.