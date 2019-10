Grote actie tegen illegale tabaksindustrie Limburg, ook doorzoekingen in buitenland

De fiscale opsporingsdienst FIOD en de douane zijn samen met collega's uit zeven andere Europese landen bezig met een grote actie tegen de productie van illegale sigaretten. In Nederland worden panden in Limburg doorzocht. Ook zijn daar verdachten opgepakt. Zij zouden honderdduizenden kilo's tabak hebben verhandeld. Daardoor liep de staat 67 miljoen euro aan accijnzen mis.

Er zijn bedrijfspanden en woningen doorzocht in onder meer Eygelshoven, Roggel, Weert en Brunssum. In Stramproy, een dorp op de grens met België, is een sigarettenfabriek gevonden.

Hoeveel verdachten in Limburg zijn aangehouden is niet bekendgemaakt omdat de actie nog bezig is. Justitie verdenkt hen van onder meer witwassen en accijnsfraude.

In het buitenland zijn doorzoekingen gedaan in België, Cyprus, Italië, Polen, Roemenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

De criminelen kochten vermoedelijk tabak in Italië om die in Nederland te bewerken. De tabak zou daarna zijn verkocht aan illegale sigarettenfabrieken in binnen- en buitenland. Ook hield de organisatie zich volgens het Openbaar Ministerie bezig met het kopen, repareren en verkopen van machines om illegale sigaretten te maken.

Accijnsverlies

Hoeveel er in beslag is genomen, is nog niet duidelijk. Dit jaar stond de teller voor vandaag op 45 miljoen sigaretten en 15.000 kilo tabak, onder meer door het opdoeken van sigarettenfabrieken in Goudswaard, Zuilichem, Cruquius, Kapelle en Klazienaveen.

Vorig jaar werden 159,5 miljoen sigaretten en 104.000 kilo tabak in beslag genomen, met een accijnsverlies van 54 miljoen euro.