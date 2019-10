Verdachte die Wilders 'naar de hel' wilde sturen voor rechter: 'ik meende het niet'

De 26-jarige Pakistaan die vandaag en morgen terechtstaat voor de doodsbedreigingen aan Geert Wilders, zegt dat hij er alleen op uit was Wilders' cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te stoppen en "niet alles meende" wat hij zei.

Junaid I. werd vorig jaar augustus opgepakt omdat hij een video had gemaakt op station Den Haag Centraal, waarin hij aankondigt de politicus, "die hond, naar de hel" te sturen. "Ik dreig niet, ik doe", zei hij in de video.

Het Openbaar Ministerie verwijt I. dat hij van plan was Wilders te doden. Ook wordt hij beschuldigd van bedreiging met een terroristisch misdrijf en opruiing met een terroristisch oogmerk.

I. spreekt Urdu. Zijn woorden worden vertaald door een tolk. Hij zegt nu dat het zijn "bedoeling niet was iemand van het leven te beroven. Ik heb niets tegen Geert Wilders en ook niet tegen de Nederlandse maatschappij".

Cartoonwedstrijd

Junaid I. maakte de video in een reactie op een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed, die door Wilders was uitgeroepen. In I.'s thuisland Pakistan werd geprotesteerd tegen die wedstrijd.

I. verbleef toen al enige tijd in Europa en probeerde zonder succes in verschillende landen asiel aan te vragen. Hij reisde van Parijs naar Den Haag toen hij hoorde van de cartoonwedstrijd.

In de video, die net is getoond in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol, zegt I. onder meer dat demonstreren geen zin had. In de rechtbank zegt hij nu dat hij wel van plan was te demonstreren en dat hij met zijn commentaar doelde op de demonstraties in Pakistan.

I. zegt zelf dat hij zijn uitspraken deed omdat hij overmand was door emoties, en zichzelf "niet in de hand had". De rechtbankvoorzitter zegt dat hij die emoties niet kan zien op de video.

Geert Wilders is vandaag niet aanwezig bij de rechtszaak. Hij heeft aangekondigd morgen wel te willen komen. Dan hoort I. ook zijn strafeis. Zoals het er nu naar uitziet zal Wilders geen gebruikmaken van zijn spreekrecht.