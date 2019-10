Aangifte van strafbare feiten rond vuurwerkramp Enschede

Een van zijn belangrijkste conclusies gaat over het onderzoek naar de toedracht van de ramp. Volgens Van Buitenen is het van meet af aan de bedoeling geweest om de overheid als schuldige buiten schot te houden.

"Ik ben tot de overtuiging gekomen dat er structureel iets is misgelopen rondom de vuurwerkramp. Al twee dagen na de ramp schreef de minister van Binnenlandse Zaken in een brief dat het kwam door een brandstichter en fouten bij het bedrijf. Alle overheidsinstellingen en organisaties hebben zich vervolgens in dienst gesteld van die visie. Daarom heeft het Openbaar Ministerie in het strafrechtelijk onderzoek consequent toegewerkt naar de gewenste conclusie".

De echte oorzaak van de ramp ligt volgens hem in de slechte regelgeving voor de opslag van vuurwerk, waardoor verkeerde classificaties en veiligheidsvoorschriften werden gehanteerd. "En dat terwijl de overheid beter wist, na een eerdere vuurwerkexplosie in Culemborg".

Verplichten tot strafvervolging

Van Buitenen: "Ik vind dat het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp moet worden heropend. Ik hoop dat de aangifte serieus wordt genomen en zijn weg vind in het justitiële apparaat". Mocht dat niet lukken, dan starten Bakker, Paalman en Van der Molen een zogeheten Artikel 12-procedure.

Dat is een juridische procedure die je als belanghebbende kan starten als de officier van justitie besluit om niet tot vervolging over te gaan. Direct belanghebbenden kunnen aan een gerechtshof vragen het OM te verplichten tot strafvervolging.