Schilderij dat jaren in Franse keuken hing, levert miljoenen op

In Frankrijk is een schilderij geveild dat jarenlang bij een bejaarde vrouw in de keuken aan de muur hing. De vrouw wist niet dat het om een werk ging van de Italiaanse schilder Cimabue, een grootmeester uit de vroege Renaissance.

Het schilderij, De bespotte Christus, bracht op de veiling 24 miljoen euro op, veel meer dan de verwachte 4 à 6 miljoen. Volgens het veilinghuis is dat het hoogste bedrag dat ooit voor een middeleeuws schilderij is betaald.

De ontdekking werd in september door het veilinghuis groots uit de doeken gedaan. De vondst werd sensationeel genoemd; het was namelijk voor het eerst in decennia dat er een werk van Cimabue opdook. De authenticiteit is met infraroodtechnieken vastgesteld. Cimabue, die eigenlijk Bencivieni di Pepo heet, leefde van 1272 tot 1302 en werd vooral geroemd om zijn mozaïeken en fresco's.

Vrijdag was De bespotte Christus even voor publiek te bekijken in het stadhuis van de plaats Senlis, ten noorden van Parijs. Het is niet bekend wie het gekocht heeft.