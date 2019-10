Hoogbejaarde vrouw 18 uur vast in te water geraakte auto

Een 89-jarige vrouw is uit haar auto bevrijd die deels in een sloot terecht was gekomen bij de afrit van de A59 bij Dussen. Ze zat al zo'n 18 uur vast in de auto.

Volgens de vrouw gebeurde het ongeluk zaterdag rond 18.00 uur. Het lukte haar niet om zelf uit de auto te klimmen, waardoor ze de hele nacht vastzat.

Een medewerker van de ANWB kreeg zondag rond 12.00 uur een melding over een te water geraakte auto. Hij trof de vrouw aan in het voertuig. Ze was aanspreekbaar en lichtgewond. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. "Ze maakt het relatief goed", zei een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.

De politie heeft haar rijbewijs ingenomen en de vrouw moet een rijvaardigheidstest afleggen.