Auto ramt juwelierszaak Maastricht

Bij een juwelierszaak in Maastricht is vanochtend vroeg een ramkraak gepleegd. Het is niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt.

De krakers reden rond 06.30 uur in op de juwelier. De gevel van het pand is daarbij flink beschadigd geraakt. De dieven zijn er vervolgens in een donkerkleurige auto vandoor gegaan.

De straat van de winkel is afgezet voor onderzoek. De auto waarmee de kraak is gepleegd, wordt onderzocht op sporen. Het is niet bekend hoeveel mensen er in de auto zaten.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. De eenheid heeft, gezien de ligging van Maastricht, de hulp ingeroepen van de Belgische politie.

Vorig jaar werden bij dezelfde juwelierszaak 150 horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro gestolen, meldt 1Limburg. De juwelier besloot daarop te verhuizen naar een andere locatie in de stad. Voor die roof heeft de politie recent twee verdachten opgepakt.