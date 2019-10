Nieuwe partij drugs gevonden op marineschip Johan de Witt

Op marineschip Johan de Witt is opnieuw een partij drugs gevonden. Het gaat om 11 kilo harddrugs, hoogstwaarschijnlijk cocaïne, verdeeld over meerdere pakketten. De drugs werd gevonden in het kader van een onderzoek naar een militair die eerder werd aangehouden met drugs.

Deze militair, een 23-jarige man uit Haarlem, werd vorige maand in Curaçao op het schip aanhouden met eenzelfde hoeveelheid cocaïne in zijn rugtas. Het transportschip van de marine was toen net terug uit de Bahama's, waar het was ingezet voor een hulpmissie na orkaan Dorian.

De marechaussee, die belast is met het onderzoek, onderzoekt nog of de aangehouden militair ook verantwoordelijk is voor de nieuwe partij drugs. De cocaïne heeft een totale straatwaarde van minstens 1,1 miljoen euro.

Personeel schip gecontroleerd

"Na zijn aanhouding hebben we concrete aanwijzingen gekregen dat er nog meer drugs op het schip aanwezig waren", zegt een woordvoerder van de marechaussee. In Den Helder, waar het schip nu ligt, is de Johan de Witt uitgebreid doorzocht. Daarbij is het personeel dat van boord kwam gecontroleerd. Ook drie helikopters zijn doorzocht.

De woordvoerder wil niet zeggen waar de drugs waren verstopt.