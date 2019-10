Hoe een hippe kantoorverhuurder opeens 39 miljard minder waard werd

Volgens hoogleraar Stam werd gedacht dat WeWork, net als andere populaire start-ups in Silicon Valley, ook veel geld waard is. "Maar er is een belangrijk verschil: WeWork doet voorkomen dat het een techbedrijf is, maar in feite is het een vastgoedonderneming die een ervaring levert."

Janneke Niessen denkt dat WeWork nog wel een succes kan worden, maar niet tegen de waardering van 47 miljard dollar. "Ze moeten die nieuwe investering gebruiken om financieel gezond te worden." Door bijvoorbeeld te kijken naar welke locaties winstgevend zijn en welke niet. "Als ik mijn gebouw aan WeWork zou verhuren, zou ik nu best zenuwachtig worden", voegt ze toe.

Vijf vestigingen in Nederland

Naast het pand aan de Weesperstraat heeft WeWork nog vier vestigingen in Nederland, allemaal in Amsterdam. Twee van die vestigingen moeten nog open gaan. En dat gaat ook gebeuren, blijkt uit een reactie van WeWork. Volgens Wybo Wijnbergen, de directeur van WeWork in Noord-Europa, is het bedrijf committed aan Amsterdam.

Eigenaren van het vastgoed dat WeWork doorverhuurt, die de NOS heeft gesproken, geven geen commentaar.