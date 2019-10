Australische seriemoordenaar in de cel overleden

De beruchte Australische seriemoordenaar Ivan Milat is op 74-jarige leeftijd overleden aan kanker. Milat stierf in het ziekenhuis van de gevangenis waar hij zeven maal levenslang uitzat voor de moord op zeven backpackers.

Milat doodde drie Duitsers, twee Britten en twee Australische rugzaktoeristen tussen 1989 en 1992. Zijn slachtoffers werden met grof geweld vermoord met messteken of vuurwapens. Van een onthoofd slachtoffer werd het hoofd nooit teruggevonden.

De lichamen van twee vermiste toeristen werden in 1992 teruggevonden in een natuurgebied in Zuidoost-Australië. Een jaar later vond de politie in het gebied nog vijf lichamen.

Meer verdenkingen

De politie kwam Milat op het spoor omdat een ander slachtoffer in 1990 had weten weg te komen. Milat had deze Britse man bij het liften opgepikt en onder vuur genomen toen hij wegrende.

De politie hoopte dat Milat na zijn veroordeling meer moorden zou opbiechten: er waren in de jaren 70 verdwijningen geweest die leken op zijn werkwijze. Hij bleef echter zijn onschuld volhouden, ook op zijn sterfbed.