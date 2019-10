Harde wind bemoeilijkt blussen branden Californië

De grootste brand is waarschijnlijk ontstaan door vonken van een hoogspanningskabel. Elektriciteitsbedrijf PG&E is van plan preventief de stroom af te sluiten bij ruim 2 miljoen klanten. Zo moeten nieuwe branden in het droge gebied worden voorkomen.

Californië heeft al langere tijd te maken met droogte. De gouverneur van de staat neemt het PG&E kwalijk dat het bedrijf niet meer heeft gedaan om branden door vonken te voorkomen. Volgens Gavin Newson had het bedrijf zijn netwerk beter moeten onderhouden om kortsluitingen te voorkomen.