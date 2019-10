Veel klachten over storing bij AH-bezorging: #karigontbijtjemorgen

Er zijn veel klachten op Twitter over een grote storing bij de bezorgservice van Albert Heijn. Bestellingen konden daardoor zaterdag niet worden geleverd.

"Komt het vandaag alsnog? Ik vraag dit voor de 5-jarige die morgen haar feest hoopt te vieren", vraagt een twitteraar. "Wij wachten al 5 uur op onze bestelling!!", reageert een ander. "Morgen een kinderfeestje zonder taart hapjes etc. Wordt gezellig..", schrijft een derde. Een ander klaagt met de hashtag karigontbijtjemorgen.

Klanten zeggen zondag in alle vroegte maar naar de supermarkt te gaan of een concurrent op te zoeken. Anderen maken er het beste van: "We overleven de avond wel op crackers en pepernoten".

Aan het lijntje

Veel klanten klagen ook over het feit dat ze aan het lijntje werden gehouden. De levertijd schoof telkens een half uur op, om vervolgens aan het eind van de avond geheel te vervallen.

Daardoor was het niet mogelijk om een alternatief te regelen: de winkel was al dicht. "Benieuwd waar mijn rekening van 50 euro heen kan. Moet ik betalen als jullie er wel zijn en ik niet."

Slechte communicatie

Daarnaast zijn twitteraars niet te spreken over de communicatie van de supermarktketen. Op socialemediaberichten wordt niet gereageerd, er staat niks op de AH-site en de klantenservice was onbereikbaar. "'Drukker dan normaal, website, blablabla'. We hebben honger."

"Drie keer de klantenservice gebeld, verbinding wordt door jullie verbroken. Verwachten jullie dat mensen de hele avond/nacht op boodschappen wachten?", klaagt een klant. "Juist als het een keer misgaat - wat kan gebeuren - hoor je als organisatie hier zorgvuldig, netjes mee om te gaan", vindt iemand anders.

Excuses

Een woordvoerder kon niet zeggen hoeveel mensen last hadden van de storing. Wel is duidelijk dat de storing is verholpen, waardoor de bezorgingen van maandag geen hinder zullen ondervinden. Op zondag bezorgt de supermarkt niet.

"We vinden het heel vervelend. Alle klanten worden geïnformeerd met een mail waarin we zoveel mogelijk informatie en excuses aanbieden." Berichten van klanten dat ze de mail niet hebben ontvangen, zullen worden onderzocht, beloofde de woordvoerder.

Met een geschatte omzet van 565 miljoen euro afgelopen jaar is Albert Heijn koploper van de supermarkten wat betreft onlinebestellingen.