Kunstijsbaan Alkmaar dicht door warmte

De kunstijsbaan van Alkmaar is vandaag gesloten vanwege het warme weer. Door de hoge temperaturen kunnen de ijsmachines het werk niet meer aan en is het ijs gesmolten.

Met temperaturen van boven de 15 graden is het een stuk warmer dan normaal is voor eind oktober. Gevolg is dat er te veel water ligt op de ijsbaan van sportcomplex De Meent, meldt NH Nieuws. Alle trainingen vandaag zijn afgelast.

Betonlaag

Medewerkers van de ijsbaan zijn op dit moment druk bezig het probleem te onderzoeken. In Haarlem en Eindhoven, waar soortgelijke kunstijsbanen liggen, zijn geen problemen. "We hebben wel wat water op de baan staan, maar even dweilen en het is weer weg", zegt een woordvoeder van IJssportcentrum Eindhoven. "Het is wel wat rustiger dan normaal. Ik denk dat veel mensen nu gaan fietsen in plaats van schaatsen."

Kunstijsbaan De Meent in Alkmaar is open sinds 12 oktober. Warm regenwater leidde er vorige week nog toe dat de toplaag van het ijs op de 400-meterbaan niet goed bevroor. Afgelopen zomer liet de ijsbaan nog een nieuwe betonlaag storten.