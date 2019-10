Drukte bij eerste Taiwan Pride sinds invoering homohuwelijk

In de Taiwanese hoofdstad Taipei doen meer dan honderdduizend mensen mee aan de jaarlijkse Taiwan Pride. Het is de eerste mars sinds de invoering van het homohuwelijk in mei.

Taiwan is zo'n beetje het enige land in de regio met een tolerante houding jegens homoseksuelen. In veel Aziatische landen is homoseksualiteit nog steeds illegaal. De Pride van vorig jaar stond ook al in het teken van het homohuwelijk. Een maand later werd een referendum over het homohuwelijk gehouden. Lhbt'ers uit meer dan zeventien landen kwamen bij de Pride van vorig jaar hun steun betuigen.

Ruim 2000 huwelijken

Sinds mei zijn in het land 2150 huwelijken gesloten tussen lhbt'ers, blijkt uit cijfers van de regering. De activist die een zaak over het homohuwelijk jaren geleden bij het constitutionele aanhangig maakte, is opgetogen. "Vroeger maakten we ons zorgen en waren we bang, maar we hebben het bereikt; dus we doen allemaal vrolijk mee aan de Pride."

De mars eindigt later op de dag bij het presidentieel paleis. De regering van president Tsai Ing-wen steunt de Pride. "Hopelijk hebben jullie feestkleren aan. De viering dit jaar is speciaal na het aannemen van de wetgeving over het huwelijk. We verwachten 200.000 mensen vanuit de hele wereld", schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken op Facebook.