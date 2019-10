Getrouwde mannen als priester? Vandaag blijkt hoe heilig het celibaat is

Volgens Vreede is het geen toeval dat er juist op deze speciale Amazonesynode over dit onderwerp wordt gesproken. "De paus heeft deze synode als een proeftuin gebruikt. Hij wil nieuwe wegen onderzoeken om het geloof uit te dragen in een steeds sneller veranderende wereld", zegt Vreede.

"Hij is bezig de Rooms-Katholieke Kerk te decentraliseren en de bisschoppen meer verantwoordelijkheid te geven in hun eigen regio's. Rome moet steeds meer aan macht gaan verliezen, maar voor velen in het Vaticaan is zoiets volstrekt onverteerbaar."

Gehuwde priester De Meern

Overigens zijn er al een paar uitzonderingen waarbij getrouwde priesters wel zijn toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om Anglicanen en protestanten die al gehuwd waren en zijn bekeerd tot het Rooms-Katholieke geloof.

Martin Los is zo iemand. Hij was eerder protestants predikant, maar bekeerde zich in 1987 tot het katholicisme. Nu is hij pastoor in Vleuten-De Meern. Los is nog steeds gehuwd en heeft vier kinderen.

Dat leverde nooit problemen op, maar "er was wel verwondering", zegt hij. "Zelf vond ik het ook een lastig punt omdat ik niet bevoorrecht wilde zijn tegenover collega's die het ook wilden maar niet konden."

Critici van het plan om gehuwde priesters toe te staan zijn er genoeg. Door gehuwde priesters toe te staan zou het celibaat veel aan aantrekkelijkheid verliezen. Celibatair leven is volgens meer traditionele katholieken een teken van heiligheid en van een totale roeping. En komen de kerkgangers nog wel op de eerste plaats als een priester ook een gezin heeft?