Blokkade Brabantse boeren levert weinig op

Een dag protesteren bij het Brabantse Provinciehuis heeft boze boeren weinig opgeleverd. Er komt respijt voor een kleine groep schrijnende gevallen, maar voor de meeste boeren gaan strengere milieueisen gelden.

Het uitstel geldt voor boeren die hebben ingezet op een nieuw systeem van milieuvriendelijkere stallen. Doordat plannen daarvoor nog niet zijn uitontwikkeld, zouden hun aanpassingen niet klaar zijn voor de deadline van 1 april 2020. Zij krijgen daarom uitstel tot maximaal 1 januari 2022.

"Het stelt weinig voor", zegt verslaggever Theo Verbruggen. "De boeren wilden uitstel van alle maatregelen, maar dat gaat niet door. Ze krijgen een klein gebaar. Ze hebben niet veel bereikt." Voor de andere boeren blijft de deadline van volgend jaar namelijk gelden.

'Regel is regel'

Een motie om alle stikstofmaatregelen van tafel te halen, haalde het vanavond laat niet. Wel gaat de provincie kijken hoe de landelijke maatregelen beter afgestemd kunnen worden op die van de provincie.

"We leveren maatwerk", zegt gedeputeerde Marriënboer tegen Omroep Brabant. "Er komt extra tijd voor boeren die met vernieuwende systemen vooruit willen. Voor de andere boeren geldt: regel is regel."

Geblokkeerd

Honderden boeren demonstreerden afgelopen dag in aanloop naar de vergadering in het provinciehuis. Dat verliep aanvankelijk rustig, maar later op de avond werd de sfeer gespannen: met tractors werden ingangen van het gebouw versperd. De politie voorkwam dat boeren binnenkwamen.

De stemming werd door de boeren met luid getoeter en vuurwerk ontvangen, maar inmiddels zijn de meeste tractors weggereden. Zowel de commissaris van de koning als de boerenorganisaties hadden opgeroepen te vertrekken na de stemming.