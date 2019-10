Spaarrente bijna nul, maar we sparen er geen euro minder om

Gemiddeld heeft een huishouden 40.000 euro bij de bank staan, zegt het CBS. Veel mensen zullen zich in die spaarrekening niet herkennen, het gemiddelde wordt vertekend door bijvoorbeeld grotere spaartegoeden van een kleine groep vermogenden. Als je kijkt naar de mediaan, het midden van groepen, dan is het gemiddelde spaarboekje 13.000 euro. In 2014 lag de mediaan nog op 10.700 euro, het spaargeld is dus aanzienlijk gegroeid.

Uitgesplitst naar groepen blijkt dat een kwart van de Nederlandse huishoudens meer dan 39.000 euro heeft, de helft beschikt over 11.000 tot 12.000 euro, en een kwart van de gezinnen en huishoudens zit op 3000 euro of minder.

Volgens het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting, heeft 1 op de 5 huishoudens zelfs geen of nauwelijks spaargeld. Een doorsnee huishouden (gezin met twee kinderen, een koopwoning en een auto) heeft minimaal 5000 euro op de spaarrekening nodig als buffer, voor onvoorziene uitgaven als de wasmachine of de auto stuk is. Sparen voor een vakantie of de studie van de kinderen komt daar nog bovenop.

Waterbed

Banken proberen te voorkomen dat ze de nul-drempel over moeten. Negatieve rente op spaargeld noemde Rabobank-baas Wiebe Draijer "bijzonder onwenselijk", maar kon het niet uitsluiten. Banken zijn beducht voor een negatieve rente omdat ze geen idee hebben wat het doet met spaarders en dus banken. Halen mensen dan hun geld van de bank en stoppen ze het onder het matras? Gaat spaargeld rondzwerven bij banken waar nog wel rente gegeven wordt? Of gaan mensen het geld uitgeven en de buffers opeten, omdat dat tenminste wat oplevert? Niemand weet het.

Het spaargeld kan natuurlijk ook overgeheveld worden van een spaarrekening naar een gewone betaalrekening, mocht de rente negatief worden. De kans is dan echter groot dat banken besluiten rente te gaan heffen op de gewone betaalrekening boven bijvoorbeeld een bepaald tegoed, om een waterbed-effect te voorkomen en de geldvluchtroute af te stoppen.