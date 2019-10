16.000 kilo waspoeder 'met een luchtje' geschonken aan voedselbank

De voedselbank in Nijmegen heeft een bijzonder cadeautje gekregen van de fiscale opsporingsdienst (FIOD) en het OM. De FIOD vond in april een lading waspoeder van 16.000 kilo, die oplichters in vervalste dozen van een bekend merk wilden stoppen.

Zo'n vondst wordt normaal gesproken vernietigd. Maar volgens de FIOD is het poeder van prima kwaliteit en heeft de dienst daarom besloten het naar de voedselbank te brengen. De dozen zijn wel vernietigd. De voedselbank zegt erg blij te zijn met het cadeau.

Het poeder lag in zakken op pellets in een loods in Wijchen, bij Nijmegen. Ook lagen er stapels dozen van een bekend merk wasmiddel. Welk merk wil de FIOD op verzoek van de fabrikant niet zeggen.

Volgens de FIOD ruikt het inmiddels heerlijk bij de Voedselbank Nijmegen.