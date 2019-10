Omwonenden Schiphol eisen betere klachteninstantie na mogelijk datalek

Mensen die bij Schiphol wonen, eisen een betere klachteninstantie dan het huidige Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). De directe aanleiding is een mogelijk datalek, meldt NH Nieuws.

De klachtendatabase is volgens de bewoners die zijn vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol niet in orde. Een woordvoerder van de luchthaven bevestigt dat er iets aan de hand is. "Er is een melding binnengekomen dat de website kwetsbaar is. Dus dat je erin zou kunnen komen. Het BAS heeft geen aanwijzingen dat er ook werkelijk gegevens zijn onttrokken." Bij toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens is melding gemaakt.

Nadat dinsdag de melding over een mogelijk lek was binnengekomen, is de mogelijkheid om in te loggen geblokkeerd. Een dag later werd ook de website offline gehaald. Belangrijke informatie is terug te vinden op een nieuwe website. Daarvan weten Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland zeker dat die veilig is, zegt de luchthaven.

Omwonenden willen makkelijker kunnen klagen

De bewonersdelegatie vindt de beveiliging sowieso niet goed. "Ze gaan het lek nu dichten, maar misschien hebben mensen al gebruikgemaakt van persoonlijke gegevens", zegt een woordvoerder. Daarnaast vinden omwonenden dat er te weinig wordt gedaan met hun klachten. Bewoners in de raad willen dat het makkelijker wordt om te klagen. "Je moet steeds opnieuw ingewikkeld veel gegevens invullen."

De omgevingsraad wil dat er een onafhankelijk bestuur komt, in plaats van het BAS. "Het is nu een instantie die volledig in handen is van Schiphol", zegt de woordvoerder. Schiphol zegt dat de instantie in 2007 werd opgericht op initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland en de luchthaven, maar benadrukt dat die onafhankelijk te werk gaat.