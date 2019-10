Marechaussee zoekt naar drugs op marineschip in Den Helder

De marechaussee is in Den Helder op het marineschip de Zr. Ms. Johan de Witt bezig met een onderzoek naar drugs. Het schip keerde gisteren terug uit het Caribisch gebied. Het onderzoek gebeurt omdat vorige maand aan boord een Nederlandse militair werd aangehouden met 11 kilo drugs in zijn rugtas.

Waarschijnlijk ging het om cocaïne. De militair is al eerder overgebracht naar Nederland en zit in voorarrest. Gisterochtend zijn al de drie helikopters die aan boord waren, doorzocht. Ook het marinepersoneel dat gisteravond van boord ging, is gecontroleerd. Daarbij is niets gevonden.

Vandaag wordt het schip grondig bekeken. De douane assisteert de marechaussee met mensen en drugshonden.