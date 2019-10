Facebook start nieuwsdienst in VS en gaat uitgevers betalen

Facebook is in Amerika bezig met de lancering van een aparte nieuwssectie in de tijdlijn van gebruikers. In Facebook News, zoals het onderdeel heet, komen artikelen te staan van grote uitgeverijen als The Wall Street Journal, USA Today en BuzzFeed.

Het bedrijf kondigde ook aan bepaalde uitgevers te gaan betalen, maar hoe dat werkt, is nog onduidelijk. Mogelijk levert het de kranten en nieuwssites in sommige gevallen miljoenen dollars op.

Om mee te doen moeten ze wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten ze een significant grote doelgroep hebben en ze mogen geen nepnieuws of haat verspreiden.

Geloofwaardigheidsprobleem

Grote uitgevers balen er al jaren van dat Facebook profiteert van het tonen van koppen en intro's van nieuwssites, zonder daarvoor te betalen. Ook worstelen sociale media met een geloofwaardigheidsprobleem vanwege nepnieuws dat erop verspreid wordt.

Facebook-baas Mark Zuckerberg zegt nu in een interview met persbureau AP dat er een kans ligt om een langdurige, stabiele en financiële relatie te beginnen met uitgeverijen. Eerder zei hij juist dat hij niet zeker wist of het wel logisch was om uitgevers te betalen.

Zo ziet het nieuwe Facebook News eruit in de VS: