Politie deelt foto's van bloedprikbende

De politie heeft foto's vrijgegeven van twee mensen die zich vorige week in Eindhoven voordeden als verpleegkundigen en op die manier een 90-jarige man beroofden.

Volgens de politie nam de vrouw met een vingerprik bloed af, waarna de man op zoek ging naar waardevolle spullen in het huis. Daarna kreeg de hoogbejaarde man te horen dat zijn bloedwaarde niet goed was en dat hij pillen kon slikken om dat te verhelpen. Het duo liet de man zogenaamd 1 euro pinnen en kopieerde met het nepapparaat zijn pas, om vervolgens later 4000 euro te stelen.

De politie vraagt mensen die de daders herkennen zich te melden.

Landelijke bende

Eergisteren werd al gewaarschuwd voor een landelijk opererende bende. De afgelopen weken waren er ook meldingen van oplichting door zogenaamde verplegers aan de deur in Utrecht en Delft.

De politie adviseert mensen om goed op te letten als de bel gaat en de deur eerst op een kierstandhouder te zetten. "Als u niemand verwacht, doe niet open en neem niets aan als u niets besteld heeft", zegt de politie.

Oplichting aan de deur komt in allerlei vormen voor. Van koeriers die een bloemetje komen brengen, tot nepverplegers, zegt de politie. "Criminelen gebruiken allerlei smoezen om uw woning binnen te dringen. Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen."