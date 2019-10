'Glastuinbouw ontduikt CO2-regels; ministerie int heffing niet'

De overheid heeft glastuinbouwbedrijven sinds 2012 actief geholpen om zich te onttrekken aan het Europese emissiehandelssysteem ETS, waarmee fabrieken en andere vervuilende bedrijven in Europa betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat schrijft NRC.

Van de ruim honderd Nederlandse tuinbouwbedrijven die oorspronkelijk onder het ETS vielen, zijn er nog maar vijftien over. Daardoor zouden er enkele tientallen miljoenen minder aan ETS-gelden zijn opgehaald.

Europese heffingen ontweken

Volgens de krant hebben veel glastuinbouwbedrijven de heffingen met hulp van de overheid ontweken door twee maatregelen: het splitsen van hun bedrijf of het aanmerken van een deel van hun gasketels als 'reserve'. Daardoor werden hun installaties te klein om onder het ETS-systeem te vallen en hoefden ze de heffing niet te betalen.

De maatregelen zouden zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie, destijds Infrastructuur en Milieu, maar zijn niet besproken in de Tweede Kamer, schrijft NRC. Of ze stroken met de Europese ETS-regels is niet duidelijk.

Nederlandse heffing niet geïnd

Lidstaten mogen bedrijven uitzonderen van de Europese regels, als er een gelijkwaardig alternatief is. Dat leek er in Nederland te zijn.

In 2011 hebben de staatssecretarissen Atsma van Milieu en Bleker van Landbouw een speciale CO2-heffing ingesteld voor de hele tuinbouwsector. Die geldt nog steeds voor zo'n 3500 tuinbouwbedrijven, maar volgens NRC blijkt nu dat die heffing nooit is geïnd. Het ministerie van Landbouw erkent dat het achterloopt met de uitvoering van het systeem, schrijft de krant.

Het niet betalen van de milieuheffingen is extra relevant omdat inmiddels duidelijk wordt dat de glastuinbouw zijn klimaatdoelen die voor 2020 zijn afgesproken, niet haalt. De CO2-uitstoot van de glastuinbouwsector is al vijf jaar niet meer gedaald, meldt NRC.