Website vermogensbeheerder Nobel lek

De website van de Nederlandse vermogensbeheerder Nobel is niet goed beveiligd. Op de site was onder meer een persoonlijke brief aan een klant te zien, schrijft Trouw. Ook zou het bedrijf werken met verouderde software. Nobel heeft de tekortkomingen gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Financiële Markten.

Nobel Vermogensbeheer bedient klanten die meer dan 100.000 euro beleggen. In totaal beheert Nobel 260 miljoen euro. Twee jaar geleden werd het bedrijf nog genomineerd als beste vermogensbeheerder van Nederland.

Op de site van Nobel stond een persoonlijke brief gericht aan een winkelier die zijn zaak heeft gesloten en zich voorbereidde op zijn pensioen. In die brief werd geschreven over de vermogenspositie van het bedrijf en werden allerlei bedragen genoemd over onder meer de hypotheek van de winkelier en van een van zijn kinderen. Tot gisteren stond de brief in een voor het publiek toegankelijke map die via Google te vinden is.

Ook stond er per ongeluk een handleiding online. Daarin beschrijft Nobel de IT-procedures en de gebruikte computersystemen. Die handleiding was voor intern gebruik. Nobel maakt bovendien gebruik van verouderde software. De ontwikkelaars daarvan ontraden al twee jaar om die nog te gebruiken.

Gevaar

Dit soort gevoelige informatie is zeer nuttig voor cybercriminelen, die uit zijn op geld en informatie. "Bijvoorbeeld over personen of bedrijven die klant zijn van een bank. In de financiële sector is enorm veel te halen", zegt cyberexpert Rogier Besemer van De Nederlandsche Bank in Trouw.

Ook specialist Bram van Tiel van adviesbureau PwC stelt dat informatie belangrijk is voor cybercriminelen: "Hoe meer je weet over een potentieel slachtoffer, hoe beter je hem in de val lokt. Bijvoorbeeld door een phishing-bericht volledig af te stemmen op zijn financiële situatie." Van Tiel benadrukt wel dat hackers niet zomaar geld weg kunnen sluizen bij een vermogensbeheerder.

Uit internationaal onderzoek van PwC blijkt dat vermogensbeheerders cyberrisico's minder urgent inschatten dan collega's in andere financiële sectoren. PwC waarschuwt dat vermogensbeheerders de risico's "beter moeten beheersen". Volgens de Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs is cyberveiligheid geen groot thema voor onafhankelijke vermogensbeheerders. Dat komt doordat ze nauw samenwerken met banken, die hun zaken op orde moeten hebben.