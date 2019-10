'Overvolle klassen in speciaal onderwijs veroorzaken onveilige situaties'

De toestroom van leerlingen in het speciaal onderwijs is zo groot, dat scholen het niet meer aankunnen. De klassen zitten overvol, wat leidt tot onveilige situaties. Dat blijkt uit onderzoek van het NPO Radio 1-programma Reporter Radio en De Telegraaf.

Speciaal onderwijs (SO) is voor kinderen die speciale begeleiding nodig hebben vanwege lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperkingen. Speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor leerlingen die moeilijk kunnen leren, of kampen met opvoedings- of gedragsproblemen.

Achttien procent van de scholen in het speciaal onderwijs kampt met wachtlijsten. In het speciaal basisonderwijs gaat het om veertien procent. Bijna dertig procent verwacht binnenkort een wachtlijst. Dat staat in een enquête van SBOWerkverband en het Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO)

Uitbreiding

Daarom breiden sommige scholen de klassen uit. Op het SBO zitten maximaal zestien leerlingen. Bij klassen in het SO waar kinderen met psychische stoornissen zitten, is dat vaak twaalf of minder. Meer leerlingen in een klas is niet zonder risico: de dynamiek kan veranderen als een klas wordt uitgebreid met een leerling.

"De kinderen werden er heel onrustig van", zegt een directeur van een school in Groningen. "De één beukt er dan op los en de ander gaat stilletjes in een hoekje zitten huilen. Achteraf hadden we dit niet moeten doen, maar anders was deze leerling thuis komen te zitten."

Verkeerde school

Scholen in het SBO zeggen dat ze soms leerlingen krijgen die eigenlijk thuishoren op het SO. Dat betekent dat kinderen die extra begeleiding moeten krijgen vanwege handicaps, terechtkomen op scholen voor kinderen die moeilijk kunnen leren.

Het expertisecentrum LECSO onderschrijft de problemen. "We krijgen dit soort geluiden de laatste tijd vaker te horen", zegt voorzitter Wim Ludeke. "Het is een constatering waar we ons zorgen over maken."

Volgens Ludeke speelt het lerarentekort een grote rol. Het is moeilijk om aan goed en gekwalificeerd personeel te komen, zegt hij.