Vakbonden verliezen in twee jaar tijd 100.000 leden

Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. In 2019 waren er ruim 100.000 vakbondsleden minder dan in 2017. Het aantal daalt al tien jaar. In 2009 waren er nog 1,9 miljoen mensen lid, nu nog maar 1,6 miljoen. De afname is de op drie na sterkste sinds de meting begon in 1901, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In alle leeftijdsgroepen nam het vakbondslidmaatschap af, zowel bij mannen als vrouwen. De daling is het grootst onder jongeren tot 25 jaar (29 procent) en onder de ouderen van 65 jaar en ouder (11 procent). Het aantal vrouwen dat lid is daalt nu ook, na jaren achtereen te zijn gestegen.

Bij vakbond FNV is de daling het sterkst. De grootste vakbond bleek onlangs onder de miljoen leden te zijn gezakt. Die daling was deels het gevolg van een grote opschoning van het ledenbestand met dubbeltellingen en niet betaalde contributies.