Zestien keer de doodstraf voor metoo-zaak in Bangladesh

In Bangladesh zijn zestien mensen ter dood veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Ze werd in april levend verbrand op het dak van haar school in de plaats Feni, zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Dhaka, omdat ze aangifte had gedaan van seksuele intimidatie.

De studente Nusrat Jahan Rafi zei dat ze was betast door het hoofd van haar koranschool en deed aangifte. Toen ze weigerde die aangifte in te trekken, werd ze door een aantal mensen met benzine overgoten en in brand gestoken.

Volgens de politie was het de bedoeling om haar dood eruit te laten zien als een zelfmoord, maar de studente slaagde erin om te ontsnappen. En hoewel ze voor 80 procent verbrand was, gaf ze een verklaring die gefilmd werd, waarin ze zei dat ze door haar leraar was aangerand en dat ze tot haar laatste adem zou vechten voor gerechtigheid. Ze overleed vier dagen later in een ziekenhuis aan haar verwondingen.

Land geschokt

Haar dood schokte het hele land en leidde tot grote verontwaardiging. Bengalezen gingen de straat op om te protesteren. De premier van Bangladesh ging daarna op bezoek bij de familie van de studente en beloofde dat de daders zouden worden bestraft.

Onder de zestien daders die nu zijn veroordeeld, zijn drie leraren van de studente, onder wie ook het hoofd van de school, die volgens de politie opdracht gaf voor haar dood. Ook twee lokale leiders zijn schuldig bevonden. "Wij zijn tevreden over het vonnis", zei de openbaar aanklager in de rechtszaal. "Het toont aan dat niemand in Bangladesh wegkomt met moord."

In Bangladesh komt seksueel misbruik van vrouwen veel voor, maar toch treden weinig vrouwen ertegen op, laat staan dat ze aangifte doen. Vaak wordt een beschuldiging de vrouw door haar familie en omgeving niet in dank afgenomen.