Duizenden nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is op zoek naar nieuwe asielzoekerscentra. Gemeenten die eerder al een centrum hadden, krijgen het verzoek de gesloten centra weer te openen. En waar azc's binnenkort volgens afspraak sluiten, wordt gevraagd de contracten te verlengen. Maar lang niet alle gemeenten werken van harte mee.

Dat is vooral vanwege de overlast die bij verschillende centra wordt ervaren door overlastgevende en criminele vreemdelingen die geen kans maken op een asielvergunning, omdat ze uit een veilig land komen.

Volgens de prognoses van een half jaar geleden moet het COA eind dit jaar 25.000 asielzoekers opvangen. Dat aantal is nu al bereikt, laat de opvangorganisatie weten. Ingewijden zeggen dat het COA op zoek is naar duizenden nieuwe bedden. Zelf wil het COA geen aantal noemen. Over een week, op 31 oktober, wordt de nieuwe prognose bekendgemaakt voor 2020.

Lange wachttijden

Er zijn drie oorzaken waardoor de opvangcentra vol zitten. Bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) zijn de wachttijden lang voor het in behandeling nemen van asielaanvragen. Bewoners van azc's die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen, kunnen niet snel doorstromen vanwege het tekort aan huurwoningen in gemeenten waaraan ze zijn toegewezen. En er is een toename van het aantal asielzoekers.

Vanavond vergadert de gemeenteraad van Oisterwijk over het verzoek van het COA om het asielzoekerscentrum in die gemeente langer open te houden. Het gemeentebestuur wil daaraan meewerken, maar verschillende partijen in de gemeenteraad voelen daar weinig voor. Zij willen dat er afspraken worden gemaakt over de aanpak van overlastgevende asielzoekers. De gemeente Westerwolde heeft al laten weten het asielzoekerscentrum in Bellingwolde niet te willen heropenen.

Vorig jaar kondigde het COA nog aan dat verschillende azc's zouden worden gesloten, vanwege de daling van het aantal asielzoekers. Dat ging om Balk, Musselkanaal, Veenhuizen, Alkmaar, Zeewolde, Nijmegen, Utrecht Overvecht, Zeist, Goes, Maastricht Malberg en Sweikhuizen.