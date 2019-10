Geluid van draaiende wereldstekker levert Kirsten ton op

Presentatrice Marieke Elsinga kan het nog niet geloven, schrijft ze op Twitter: "Ik sta nog te trillen. Hoe moet Kirsten zich dan wel niet voelen?"

Eerder dit jaar was het spelletje van de radiozender sneller voorbij. Het vastklikken van een brandmelder werd in augustus al na een paar dagen geraden en het geluid daarna, het terugzetten van het stoffilter in de wasdroger, was al na iets meer dan 24 uur bekend.

Benieuwd geworden? Zo klinkt het verstellen van de wereldstekker: