Woningen ontruimd na plofkraak in Spijkenisse

In Spijkenisse zijn enkele woningen ontruimd na een plofkraak. Iets na 4.00 uur werd een geldautomaat bij winkelcentrum 't Plateau opgeblazen.

Bewoners van appartementen boven de plek van de plofkraak moeten hun huis uit. De hulpdiensten vrezen voor instortingsgevaar. Ook is niet duidelijk of er explosieven zijn achtergebleven.

Het is de derde plofkraak in de regio Rijnmond in korte tijd. Eerder deze maand was er ook een plofkraak in een winkelcentrum in Spijkenisse. Een week geleden werd een geldautomaat bij een supermarkt in Vlaardingen opgeblazen. Twee verdachten werden later op de dag aangehouden in Amsterdam.