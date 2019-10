Buurtbewoners geschokt over schietpartij Amsterdam: 'Hij zat vandaag nog voor de deur'

Buurtbewoners en toevallige voorbijgangers zijn verbaasd over het geweld dat gebruikt is bij de schietpartij in Amsterdam-West. Daarbij kwam Goran Savic, de 49-jarige uitbater van een Italiaans restaurant, om het leven en raakte iemand zwaargewond.

De buurman van de vermoorde ondernemer weet niet precies wat er gebeurd is, zegt hij tegen NH Nieuws. "Mijn kok belt mij rond 15.50 uur, dat er bij de buren een schietpartij is geweest, dat er gewonden op de grond liggen en dat een van de twee onze buurman is, de eigenaar van de pizzeria. Toen ben ik teruggekomen en hoorde ik onderweg dat de eigenaar van de pizzeria overleden is."

Hij had het slachtoffer kort voor de schietpartij nog gegroet. "Hij zat voor de deur, een kopje koffie drinken, een sigaretje roken. Ik heb nog gezegd: 'Hoe gaat het met jou buurman?'."

Shock

Twee jongens die langs het plein fietsten hoorden de schoten. "We zagen een man voor de deur op de grond liggen met een groepje mensen erbij." Volgens de jongens was er geen hectiek na de schietpartij. "Het was vooral heel stil. Iedereen was vooral in shock van: wat is hier nou net gebeurd?", zegt hij tegen AT5.

Kort na de schietpartij is een verdachte aangehouden.