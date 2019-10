Negen migranten levend teruggevonden in vrachtwagen Groot-Brittannië

De politie in het Britse graafschap Kent, in het zuidoosten van Engeland, heeft negen migranten levend aangetroffen in een vrachtwagen. De truck werd tegengehouden op de snelweg M20 bij de plaats Ashford, zo'n 25 kilometer van de Kanaaltunnel.

Een politiewoordvoerder zegt bij Sky News dat de mensen worden onderzocht door de ambulancedienst. Daarna ontfermt de Britse immigratiedienst zich over de migranten. Het is onbekend waar ze vandaan komen en hoe ze eraan toe zijn.

Eerder vandaag vond de politie al 39 lichamen in een container van een vrachtwagen op een bedrijventerrein in de plaats Grays, niet ver van Londen. De 25-jarige chauffeur van die vrachtwagen is aangehouden, verder zijn er nog weinig bijzonderheden over deze zaak bekend.