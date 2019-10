Staakt-het-vuren in Syrië permanent, Trump trekt sancties tegen Turkije in

Het staakt-het-vuren in het noordoosten van Syrië wordt permanent. Dat heeft Turkije aan de Amerikaanse president Trump gemeld. De gevechtspauze ging vorige week in, en werd ingesteld om de Koerdische YPG-milities de kans te geven zich terug te trekken uit het gebied. Turkije was het gebied binnengevallen om Syrisch-Koerdische milities te verdrijven uit het grensgebied.

In reactie op het permanente staakt-het-vuren trekt Trump de sancties die zijn aangekondigd tegen Turkije in. Het gaat onder meer om sancties tegen het Turkse ministerie van Defensie en het ministerie van Energie. Ook strafmaatregelen tegen de Turkse minister van Binnenlandse Zaken zijn van tafel. De sancties kunnen wel worden ingesteld als de Turken dingen doen waar "we niet blij mee zijn", zei Trump.

"Dit is een uitkomst die door ons is bereikt", zei Trump. "We hebben de levens van vele, vele Koerden gespaard." De meeste Amerikaanse manschappen vertrekken uit Syrië, zegt Trump. Enkele troepen blijven in het land om olievelden te bewaken. Volgens de commandant van de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten heeft Trump "steun voor een lange periode" aan hen beloofd.

"Anderen laten vechten"

Trump gebruikte de toespraak ook om aan te kondigen dat de Verenigde Staten een ander Midden-Oosten-beleid gaan voeren. Volgens de president zijn er te veel Amerikaanse militairen in het gebied om het leven gekomen.

"Hoeveel Amerikanen moeten omkomen in het Midden-Oosten als gevolg van deze oude sektarische en tribale conflicten?", vroeg de president zich af. "Ik wil een andere koers varen, een die leidt tot een overwinning voor Amerika."

Oorlogsmisdaden

Vandaag zei de Amerikaanse afgezant voor Syrië, James Jeffrey, dat de Amerikanen bewijs hebben gevonden voor oorlogsmisdaden die zijn gepleegd tijdens het Turkse offensief. Die zouden gepleegd zijn door Syrische oppositiegroeperingen, die gesteund werden door de Turken.

"We hebben geen wijdverbreid bewijs gezien voor etnische zuivering", zei Jeffrey, maar volgens hem zijn er wel verschillende "incidenten die we oorlogsmisdaden noemen".

Turkse functionarissen spreken tegenover persbureau Reuters tegen dat er sprake is geweest van oorlogsmisdaden.