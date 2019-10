Boeing ziet winst fors slinken

Vliegtuigbouwer Boeing heeft in het derde kwartaal fors minder winst geboekt in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om een daling van 53 procent tot 895 miljoen dollar, omgerekend 805 miljoen euro.

Belangrijkste oorzaak voor de winstdaling is de crisis met de Boeing 737 MAX, die al acht maanden aan de grond wordt gehouden. De toestellen worden niet meer gebruikt nadat er in korte tijd twee vliegrampen waren gebeurd, eerst in Indonesië en in maart van dit jaar in Ethiopië.

Boeing verlaagt ook de productie van de Dreamliner, de Boeing 787. Dat besluit lijkt samen te hangen met het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Verder is de productie en oplevering van enkele nieuwe toestellen uitgesteld.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer hoopt de 737 MAX in het vierde kwartaal weer in gebruik te nemen.

Gisteren werd topman van de vliegtuigtak Kevin McAllister ontslagen en eerder deze maand moest Boeing-topman Dennis Muilenburg al zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur opgeven. Hij hield als ceo wel de dagelijkse leiding in handen. Volgens Boeing zijn de wisselingen nodig voor de veilige terugkeer van de 737 MAX.